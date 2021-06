Mor un jove en un xoc frontal a la BV-5105 a la Roca del Vallès

Aquesta nit passada,a la BV-5105 a la Roca del Vallès, al Vallès Oriental. Els fets van tenir lloc al punt quilomètric 4,8 quan faltaven 10 minuts per les 10 de la nit.Dos turismes van xocar frontalment i com a conseqüència de la col·lisió va morir el conductor d'un dels vehicles.. A més, dues persones van resultar ferides de poca gravetat i van ser traslladades a l'Hospital de Granollers, i una altra persona va ser atesa, però va rebre l'alta in situ.Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima,a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

