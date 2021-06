Seiem correctament al vàter?

Com s'ha deper poder evacuar en les millors condicions? Tal com recull Europa Press, la metge Giula Enders, en el seu llibre La digestión es la cuestión, tracta aquest assumpte recordant l'b.Aquest metge va fer un estudi amb una trentena de persones per veure. Els proposava tres maneres: en un vàter normal asseguts, en un vàter petit asseguts i ajaguts amb un gran esforç, i a la gatzoneta (arronsant les cames de manera que les natges toquin els talons) i l'aire lliure.Segons aquest estudi,i ho van valorar com una experiència d'evacuació completa. Pel que fa als asseguts, van tardar una mitjana de 130 segons i no ho valoren com un èxit total.Enders assegura que això es deu al fet que quan s'està assegut, l'. "Hi ha un múscul que, quan estem asseguts o drets, subjecta l'intestí com un llaç i l'estira en una direcció formant un replec. Aquest mecanisme suposa una prestació addicional per als altres esfínters", especifica.En la posició". De fet, asseure's a la gatzonetades de temps ancestrals. El vàter va arribar el segle XVIII.Amb tot plegat, des de la Fundació Espanyola d'Aparell Digestiu sostenen que la postura idònia a l'hora de defecar és "una postura facilitaria", asseguts a la tassa del vàter, a la gatzoneta: "". També cal tenir temps i el lloc ha de ser privat, net, còmode i càlid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor