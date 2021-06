La celebrada reacció d'una operadora de càmera amb un espontani a Barcelona

No serà la primera vegada ni l'última quesaludant o fent el ximple. Ara bé, en aquesta ocasió, la reacció que ha tingut una operadora de càmera tocant-li el crostó a un vianant. La reportera delsElena Gómez ha emès el vídeo en el qual es pot escoltar l'enganxada entre l'operadora Georgina Cámpiz i un vianant.Els fets van tenir lloc a les portes de l'Hospital del Mar de Barcelona, quan un home s'apropa pel darrere a una reportera ia la reportera. L'operadora no es mossega la llengua i li diu: "". Ell li respon que "no, en tinc 54". Ella li etziba: "Doncs sembla que en tingui tres".Ell. I l'operadora li diu: "I què es pensava que era?". La reportera, que no s'adona de la situació fins llavors, li demana què ha passat. "N'estic farta de la gent", li explica la càmera, mentre l'home continua remugant. "Pallasso tu. Gilipolles!", li acaba dient.

