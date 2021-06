Ja hi ha més de dos milions de catalans completament immunitzats contra la Covid

CONTAGIS 694.435 (+1.119) INGRESSATS 510 (-44) UCI 181 (-7) DEFUNCIONS 22.222 (+3) Rt 0,93 (+0.02) REBROT EPG 88 (-2) VACUNACIÓ DOSI 1 3.292.199 (+68.436) DOSI 2 1.876.770 (+42.771) Actualització: 12/06/2021

Ja hi hacontra el coronavirus. En concret, segons l'últim balanç del Departament de Salut, 2.012.019 catalans han rebut la pauta completa de la vacuna. A més:del fàrmac.A banda, els hospitals acceleren la recuperació. En l'actualització diària de les dades de la pandèmia d'aquest dissabte, hi ha 44 pacients menys ingressats. I a les UCI, en concret, 7 menys. La baixada és cada vegada més notable.En paral·lel, Salut ha notificat 1.119 casos de Covid nous, que eleven el còmput global des de principis del 2020 a 694.435. En les darreres hores també s'han confirmat tres víctimes mortals més. La pandèmia s'ha cobrat la vida de 22.222 catalans.Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt és l'únic indicador que augmenta, fins a 0,93. El risc de rebrot cau dos punts, fins a 88. Les manté per sota de 100, a 96,01. El 3,35% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

