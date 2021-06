Les dues ciutats amb més infidelitats d'Espanya són catalanes

Catalunya és. Almenys aquesta és la conclusió que es pot extreure de la nova entrega del, una plataforma internacional ded'arreu del món. Aquesta classificació estava encapçalada fins ara per Barcelona, però hi ha hagut un relleu al capdavant.La capital del Bages ha fetdes de l'última edició: de la 19a plaça al lideratge. "És sorprenent", reconeix Cristoph Kraemer, director europeu del portal, als micròfons de RAC1. El càlcul es fa per càpita: de tots els habitants, quants d'aquests són usuaris d'Ashley Madison.Després de Manresa i Barcelona venen Lleó i Madrid, i. Queda així: Granada, València, Alcalá de Henares, Castelló, Bilbao, Alacant, Sant Sebastià, Palma de Mallorca,, Pamplona,, Sevilla, la Corunya, Saragossa, Màlaga i Vigo.

