Els vacunats amb AstraZeneca de 60 a 69 rebran la segona dosi la setmana vinent

El Departament de Salut ha anunciat aquest divendres a la tarda queEs tracta dels ciutadans nascuts entre el 1961 i el 1952 que fa quasi tres mesos que van rebre la primera dosi. Salut assegura que disposa de suficients dosis d'AstraZeneca per cobrir aquest tram de la vacunació.. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ja va assenyalar aquest dijous que a les primeres persones d'entre 60 i 69 anys vacunades amb AstraZeneca ja els tocava rebre la segona dosi, considerat l'interval òptim per a la immunitat.En qualsevol cas, la secretària de Salut Pública va exposar que, si bé fins ara es buscava vacunar amb segona dosi al voltant de la setmana 12, per arribar a més població, ara intentaran avançar-la cap a la setmana 10, per donar més protecció davant de la variant Delta, que s'escapa de forma parcial, sobretot amb primera dosi.En paral·lel, ha començat la convocatòria per a les persones de 40 a 49 anys , que també poden demanar cita per rebre vacunes, en aquest cas les de Janssen, Pfizer i Moderna.

