Emilio Morenatti, premi Pulitzer per fotografiar l'impacte de la pandèmia en persones grans

La solitud de moltes persones grans es va agreujar durant el confinament. Foto: Emilio Morenatti / Associated Press

El fotògraf espanyol Emilio Morenatti ha rebut aquest divendres el premi Pulitzer al millor reportatge fotogràfic per les instantànies preses a ancians durant la pandèmia del coronavirus.Morenatti, fotògraf de l'agència de notícies dels Estats Units Associated Press, va retratar imatges representatives de l'etapa més dura de la pandèmia, com ara persones grans separats per làmines de plàstic, treballadors de funeràries traient cossos de persones mortes o un pacient de Covid de l'Hospital del Mar prenent el sol al passeig marítim.El jurat de la institució ha qualificat les fotografies de "commovedores" i ha explicat que la sèrie d'instantànies que "endinsa el públic a les vides de les persones grans d'Espanya".

