Santi Vila creu que Puigdemont esperava que l'1-O forcés un referèndum pactat

L'exconseller Santi Vila assegura que Carles Puigdemont i la resta del Govern confiaven que el referèndum de l'1-O forcés un referèndum pactat. "El president Puigdemont i tot el Govern sabíem que de l'1-O es podria desprendre una gran força per negociar i forçar la consecució d'un referèndum reconegut, aquest sí, internacionalment i ajustat a dret", afirma en una entrevista a El Periódico.El polític, que acaba de complir la seva pena d'inhabilitació i diu sentir-se "orfe" políticament tot i voler "ajudar tant com pugui a un canvi de govern a Barcelona", celebra que la interpretació que fa de l'1-O el secretari general de Junts Jordi Sànchez, i que li ha valgut crítiques internes al partit . "Celebro que ho hagi dit perquè és el que sabíem tots", sosté.Vila també celebra la carta del líder d'ERC, Oriol Junqueras, que qüestiona la via unilateral , però en el terreny personal assegura que "si aquesta mirada generosa i lúcida d'ara l'hagués tingut el 2017 no hauria arruïnat la vida al president Puigdemont".L'exconseller defensa en l'entrevista que "la confrontació ha vingut sempre de l'immobilisme del govern espanyol cap a la catalanitat", però amb un executiu "més o menys sensible i compromès a encarrilar les coses", la via unilateral tindrà "un pes marginal".

