El Consell per la República esmena Jordi Sànchez sobre l'1-O

Resposta a Junqueras: "La via unilateral, legítima"

Elha respost el secretari general de Junts,, sobre el significat del. Segons l'entitat, aquell dia es van posar "oficialment i democràtica les bases de la república catalana" i la victòria independentista va "atorgar plens poders al Govern i al Parlament per declarar la independència" i "desplegar-ne els efectes". Això xoca amb va publicar dimarts, en resposta al president d'ERC,, en què va dir que l'1-O era per forçar una negociació amb l'Estat, no pas per declarar la independència."L'1-O és el dia que ens vam autodeterminar i vam decidir constituir un estat independent en forma de república", diu el Consell a través d'un comunicat. A hores d'ara,, president del Consell i també de Junts, manté el silenci, i dins del partit ja hi ha sectors que demanen apartar Sànchez per haver dubtat sobre el significat de l'1-O.Segons l'ens, la victòria no va ser només la celebració del referèndum, sinó poder superarque va intentar impedir-lo. "És una victòria de radicalitat democràtica, feta per la determinació de les institucions i molt especialment per la participació de milions de persones", diu el Consell, que recorda que l'organització i la participació en aquella jornada va ser un "". "Per això es va desencadenar una repressió cruel, colossal, inhumana", diu l'entitat.Laes va declarar el 27 d'octubre de 2017, però no es va desplegar. El Consell assenyala que és en aquest punt des d'on s'ha de començar a fer camí. Així, l'entitat assumeix que l'estratègia acordada "de manera unànime" per l'independentisme "parlamentari" és la d'intentarque "habiliti la manera per la qual Catalunya transitarà cap a una república independent". "", demana el Consell.Ara bé, l'organisme també reclama que l'independentisme es posi d'acord per acordar altres vies per "tornar" a l'octubre de 2017 "si la via de la negociació amb l'Estat esdevé una via morta" per resoldre el conflicte polític. En aquest sentit, el Consell respon a la carta d'Oriol Junqueras, que dilluns va qüestionar obertament la via unilateral. "La via unilateral és legítima i eficaç si se sap construir i defensar. És una via que cal preparar per fer-la forta i eficaç", diu el comunicat.Per això, el Consell instai laa "actuar en conseqüència i coherència i a no malbaratar la victòria de l'1-O" i també demana ali al"honorar els ciutadans de Catalunya que van fer possible" una victòria que és "la base fundacional que legitima la construcció de la república catalana per totes les vies democràtiques possibles".

