Oxford crea una intel·ligència artificial que calcula les possibilitats de morir per Covid-19

Un equip de científics de ladirigits pel doctorhan creat una intel·ligència artificial que permet calcular leAixò no determina amb seguretat que aquesta persona morirà, però si quantifica una sèrie d'elements perjudicials que poden agreujar el seu diagnòstic de cara a una recuperació, a una millora o definitivament a la supervivència.Aquesta tecnologia està basada en l'anomenada, un sistema que emmagatzema un conjunt d'informació perquè la intel·ligència artificial creii una base de dades i pugui donar conclusions i interpretacions, en un futur, per ella mateixa. Els investigadors d'Oxford han fet que la IA, creada en col·laboració amb la British Heart Foundation, analitzi les tomografies del tòrax dels pacients amb més patologies greus amb coronavirus.Per exemple, analitza la quantitat de greix que acumulend'una persona a qui s'està tractant de Covid-19 -amb patologia greu o mínimament complicada- i si aquests estan perjudicats, la IA determina que té vuit vegades més possibilitats de perdre la vida per la malaltia. Les persones que responen bé al tractament amb antiinflamatoris, fins a sis vegades.que podrien complicar un contagi de coronavirus i així, des de l'equip mèdic, crear un tractament específic per a curar-lo.Per a poder crear una base de dades inicial,de pacients amb coronavirus amb les de persones que no havien estat contagiades amb la Covid-19. Des de l'equip científic es mostren molt esperançats amb la tecnologia, que també els permetrà detectar aquelles persones amb alt risc de patir lesions cerebrals o atacs cardiovasculars en un futur.

