Un PP arrossegat per l'extrema dreta torna a Colón

Aquest diumenge, el bloc de dretes format per tornarà a aplegar-se a la plaça Colón de Madrid . En aquest cas, per protestar contra els indults als dirigents independentistes empresonats que tot indica que seran imminents. Aquest cop hi haurà algunes diferències respecte d'aquella concentració del febrer del 2019. Si s'observa l'àlbum de fotografies d'aquell moment, sembla no haver passat el temps. S'acusavadeper les suposades concessions als independentistes i s'exigien eleccions anticipades.Unes 45.000 persones es van reunir a Colón. Hi va haver retrat de família, amb els líders dels tres partits de dretes,, desacomplexadament junts. Les eleccions espanyoles que reclamaven vindrien aviat. Per haver-n'hi, n'hi va haver dues, guanyades per Sánchez. Rivera ja no hi és, després del desastre electoral patit per Ciutadans en els comicis de novembre del 2019.Aquest cop, les coses seran una mica diferents. La direcció de Casado s'ha mogut amb molta ambigüitat, no sempre calculada, des que la plataforma(animada per) va decidir tocar a sometent davant la darrera "traïció" de Sánchez. Diumenge, no hi haurà foto de família. Casado ha dissenyat una estratègia d'equilibri difícil: deixar el més mínim espai possible a Vox, endurint el discurs fins on sigui possible sense posar en risc la cohesió interna al PP. I a la vegada, evitar l'abraçada amb Abascal. Els dubtes a Génova han estat constants . La presència de Casado a Colón va ser un interrogant durant dies, amb els més entusiastes del PP, com la madrilenya, cridant a anar-hi i d'altres excusant-se per motius d'agenda, des de Moreno Bonilla al sud a l'atlàntic Núñez Feijóo al nord. Al mig, Casado, que no acaba de trobar un espai propi autònom i respon a les pressions que dia sí dia també, llança la fundacióder.El líder del PP compartirà espai a Colón amb Vox, però també amb el teixit civil de l'espanyola. Allí estarà la, amb el seu president, el general retirat Juan Chicharro al davant, com també hi seran la plataforma catòlica integristao l'L'actual direcció del PP ha experimentat girs i tonalitats diferents en aquest temps, des del discurs radical dels inicis, quan considerava "il·legítim" el govern de Sánchez, al tomb moderat del xoc amb Abascal al Congrés, per després tornar a agafar volada cap a la dreta. Si de cas, en els darrers temps es percep més inseguretat en els seus moviments, mirant de reüll ara al nucli que formen l'aznarisme i Ayuso, ara ai al també calculador, el dirigent més rellevant que continua dempeus que procedeix dels rengles de Soraya Sáenz de Santamaría.