L'EMA recomana no vacunar amb alguns lots de Janssen per contaminació

L'(EMA) recomanasubministrar "per precaució" alguns lots de lacontra la Covid-19 després que s'hagi detectat que un lot de la substància activa estavapel material d'una altra vacuna fabricada en el mateix lloc.El regulador europeu diu en un comunicat ser "conscient" d'aquest fet, però apunta que. Amb tot, recomana no subministrar els lots de vaccins que s'han fet amb una substància activa "més o menys al mateix temps" en què s'estava produint la contaminada.La notícia arriba el mateix dia queha començat lade la franja poblacional d'entre. Precisament les vacunes previstes per aquest grup de ciutadans són les de-en menor mesura-A més, també s'ha administrat aquest vaccí als jugadors de la selecció espanyola després d'una setmana polèmica arran dels casos de coronavirus de l'equip de futbol abans de l'Eurocopa. Janssen és el fàrmac que s'ha destinat als col·lectius vulnerables de Catalunya , com els, amb vacunacions massives a tant a Barcelona com a Girona.

