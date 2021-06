Presó sense fiança per a la mare que va matar la seva filla a Sant Joan Despí

Elha decretatper a laque va matar la seva filla de quatre anys a Sant Joan Despí el 31 de maig passat . La dona,, que va ser trobada al domicili familiar amb la seva filla de quatre anys ja morta, ha declarat aquest divendres davant del jutge que dirigeix la investigació. Ha confessat el crim i ha aportat detalls de la mort de la menor.La declaració s'ha fet per videoconferència, des del centre hospitalari on estava ingressada els darrers dies l'acusada del crim. El jutge ha acordat la, després d'escoltar el relat de la dona. De moment, la causa està oberta per un. Properament, es concretarà si es tracta d'una acusació d'homicidi o d'assassinat. La Fiscalia i l'acusació han demanat l'empresonament sense fiança de la mare, i la defensa no s'hi ha oposat.Segons les fonts coneixedores de la declaració consultades per, la dona ha confessat haver matat la seva filla, Yaiza, després d'asfixiar-la amb una bossa de plàstic al cap. Així ho ha relatat davant del jutge, extrem confirmat per aquest diari. Prèviament, la mare havia fet ingerir ansiolítics a la menor per provocar-ne la somnolència. L'acusada també ha admès que feia més entre dos i tres mesos queEls serveis d'emergències van arribar al domicili la tarda del 31 de maig passat, quan la nena, segons van decretar els serveis mèdics, que van aconseguir reanimar la dona. El mòbil del crim apunta a un acte de venjança cap al pare. La parella s'havia separat feia gairebé tres anys.Cristina R.E.. Així ho exposen fonts coneixedores de la investigació. Durant l'interval de temps entre que hauria materialitzat la mort de la menor i que els serveis d'emergències van atendre-la al seu domicili, la dona va trucar a l'escola de la nena -els va dir que estava malalta-, es va excusar a la seva feina i va fer tràmits domèstics.El crim de la menor no va generar reaccions oficials de forma immediata de les administracions, un fet que ha generat malestar a la família de la Yaiza. De fet, només l'va fer un comunicat de condol dies després del succés.

