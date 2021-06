Descobreixen 50 errors de Windows i Google Chrome que infecten el teu ordinador: actualitza’l

Les vulnerabilitats ja han estat corregides, segons Google i Windows Foto: Unsplash

El sistema operatiu i el navegador han estat víctimes de 56 d'errors, dos d'ells definits com a greus, que posaven en perill els dispositius, les dades dels usuaris i la seguretat de milers de persones. Segons un informe de l'empresa de ciberseguretat, aquests dos problemes greus han permès el control remot de milers d'ordinadors per part de pirates informàtics. Feien servir Google Chrome com a punt d'entrada, el navegador més utilitzat del planeta.Els errors es van descobrir a l'abril però no s'han corregit fins aquest mes de juny. Des deja han implementat una actualització per al sistema operatiu i des de Google han fet el mateix per al navegador.avisa l'usuari de manera automàtica quan està en disposició d'actualitzar-se, però per a Chrome hi ha un mètode si no se sap com es fa.obre el navegador i a dalt, a la dreta, trobaràs una icona amb tres punts suspensius. Clica-la. En el desplegable, t'apareixerà l'opció Actualitza Google Chrome. Si no t'apareix, ja utilitzes l'última versió possible.ambnomés cal visitar la botiga dei buscar l'aplicació de. Un cop allà, el botó principal des d'on es descarrega apareixerà l'opció d'Actualitzar. Només cal descarregar la nova versió i s'instal·larà sola. Ambés lleugerament diferent. Caldrà anar al Perfil i buscar la llista d'actualitzacions pendents. Si allà hi apareix Google Chrome, només caldrà clicar-hi i actualitzar-la.que ha trobat Kapersky tant a Chrome com a Windows:CVE-2021-31955 - Windows Kernel Information Disclosure VulnerabilityCVE-2021-31956 - Windows NTFS Elevation of Privilege VulnerabilityCVE-2021-33739 - Microsoft DWM Core Library Elevation of Privilege VulnerabilityCVE-2021-33742 - Windows MSHTML Platform Remote Code Execution VulnerabilityCVE-2021-31199 - Microsoft Enhanced Cryptographic Provider Elevation of Privilege VulnerabilityCVE-2021-31201 - Microsoft Enhanced Cryptographic Provider Elevation of Privilege VulnerabilityCVE-2021-31968 - Windows Remote Desktop Services Denial of Service Vulnerability

