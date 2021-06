Ciutadans i PP només reuneixen dues-centes persones contra els indults la vigília de Colón

Més absències que presències

Poc soroll aquest divendres davant de la delegació del govern espanyol, al carrer Mallorca de Barcelona. La dreta unionista -amb l'excepció de Vox- ha assajat el que serà la manifestació de Colón convocada per a aquest diumenge a Madrid. La protesta contra els indults només ha concentrat 200 persones davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Ciutadans va tenir la iniciativa de la convocatòria, a la qual es va afegir després el PP i el gruix de les entitats del constitucionalisme civil, amb Societat Civil Catalana al capdavant.Per no haver, gairebé no hi ha hagut ni crits, un fet inaudit en una concentració unionista. Només un moment s'ha corejat un "No a l'indult". Ha estat quan ha fet ús de la paraula Inés Arrimadas, la líder de Ciutadans, que ha exclamat: "Ens han tornat a vendre per quatre vots al Congrés". Micròfon en mà, ha recorregut al victimisme per dir que "mai havíem vist una humiliació com aquesta als constitucionalistes de Catalunya". Arrimadas ha afirmat que "indultar els qui van donar el cop és legitimar que s'adoctrini a les escoles i que e stractés com a gossos a policies nacionals". Això, com a mínim, ha recollit alguns aplaudiments. Abans, Anna Grau havia elogiat els presents: "Sou la Catalunya que no llança la tovallola ni la dignitat".La fotografia de l'unionisme que deixa l'acte d'avui davant la delegació és una mostra dels canvis produïts també en aquest sector de la societat catalana. El temps ha passat per tothom, també pel constitucionalisme. Queden molt lluny les grans manifestacions de l'unionisme, inaugurades per aquella del 8 d'octubre, en la tardor calenta del 2017. Aquest sentiment és present aquesta tarda, malgrat la pervivència d'alguns lemes i onejar d'algunes banderes.Vox no s'hi ha volgut afegir. Des del partit de Santiago Abascal s'ha volgut romandre al marge de la convocatòria. Vox no vol donar ni aigua a Ciutadans, i menys després de les eleccions del 14-F, en què la formació ultra va quedar en primera posició en el bloc de la dreta espanyolista. De fet, la concentració d'avui no es pot desvincular de la fotografia postelectoral a Catalunya ni de la crisi profunda que pateix el partit d'Inés Arrimadas.Ciutadans travessa el pitjor moment de la seva història. A l'Estat, ha perdut presència d'una manera dramàtica i a Catalunya ha passat de ser el primer grup parlamentari (amb 36 escons guanyats el 2017) a tan sols sis. Per això, la plana major de la formació s'ha concentrat aquest divendres a Barcelona, amb Inés Arrimadas i Edmundo Bal al costat de Carlos Carrizosa. A qui també s'ha vist a la concentració d'aquesta tarda ha estat a alguns exponents dels ector Renovadors de Ciutadans, com l'exdiputat Antonio Espinosa. El partit taronja està en aquests moments fracturat, però si hi ha una cosa que encara uneix oficialistes i crítics a Ciutadans és que, a l'independentisme, ni aigua.En sectors de l'unionisme, els més sensibles als moviments que s'han produït a la societat catalana, es comprèn el canvi entre la reacció en contra d'un procés sobiranista en marxa, com va ser a la tardor del 2017, i la mobilització per demanar que no s'atorguin uns indults a uns polítics empresonats. És difícil d'explicar a Catalunya que els qui porten anys a la presó hi han de continuar estant.El Partit Popular s'ha afegit a la concentració a Barcelona de la mateixa manera amb què ho farà a la manifestació de Colón . Amb un perfil volgudament suau. El líder de la formació a Catalunya, Alejandro Fernández, hi ha anat, junt amb el secretari general, Santi Rodríguez. Però han evitat convertir-ho en un acte rellevant. De fet, dirigents del partit han explicitat la seva absència, tant davant la delegació com diumenge a Madrid, com és el cas del cap del grup municipal a Barcelona, Josep Bou, o l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.El PP posarà finalment una carpa a la plaça d'Espanya per recollir signatures contra els indults. Però la formació conservadora ha donat marge als presidents locals perquè instal·lin taules al carrer o no. En la memòria dels populars catalans pesa molt el record de la recollida de firmes contra l'Estatut, que ara molts consideren un error.

