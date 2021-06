200 municipis catalans es troben en situació crítica de despoblament

Un estudi de la Universitat de Lleida (UdL), dut a terme per Ignasi Aldomà i Josep Ramon Mòdol, constata que hi ha. Les localitats en risc es concentren, majoritàriament, a lesPel que fa a la franja entre Lleida i el Camp de Tarragona, els municipis més afectats es troben a lesA les Terres de l’Ebre, destaquen laL'informe explica queque "es comporta en funció de les necessitats del mercat de treball i informacions de reclam".L'estudi també remarca lacatalana que el 2019 ja comptava amb més del 78% dels llocs de treball ubicats al sector i el seu límit a determinades zones de muntanya. A més, dibuixa una estreta relació del sector serveis i l'ocupació femenina a nivell comarcal. Els resultats de l'informe, presentats per la Comunitat CO Rural, seran revisats i actualitzats anualment per a seguir-ne la seva evolució.Els seus autors conclouen a partir de l'anàlisi de l'índex de reemplaçament i el de potencial de creixement, queper evitar el despoblament de la Catalunya rural.L'estudi es va encarregar amb l'objectiu de disposar de nous indicadors quantitatius al món rural català per poder incentivar el seu repoblament des d'una mirada objectiva i planificada. Aquesta és una de les accions sorgides de la comunitat CO Rural, un espai de trobada entre entitats, professionals i administració que vol afavorir accions acordades i coordinades per facilitar el relleu generacional al món rural català.

