El Cercle d'Economia demana a l'independentisme que abandoni la unilateralitat

"La gran recuperació"

Elja ho té tot a punt per celebrarque es faran a l'hotel W de Barcelona entre el 16 i el 18 de juny. El reipresidirà el sopar inaugural dimecres vinent, en companyia del president de Corea del Sud,, que e strobarà aquests dies de visita oficial a l'estat espanyol. Aquest divendres, el president de l'entitat,, ha explicat el contingut de les jornades i ha fet una crida a la "no confrontació".L'entitat econòmica ha demanat a l'independentisme que deixi de banda "", a la vegada que, en el que és la línia tradicional del Cercle, ha criticat el, i en particular de, que actua com una "de la resta d'Espanya".En laque es publica prèviament a la celebració de les jornades, el fòrum econòmic afirma que "Madrid no ha de concebre la resta d'Espanya com la seva caixa de ressonància" i l'independentisme "ha d'entendre i explicar amb honestedat" que "els experiments unilaterals no són admissibles". Però el Cercle d'Economia no ha volgut definir encara la seva posició sobre els. Faus ha assegurat que convocarà una junta extraordinària per decidir la posició de l'entitat.Faus -que enceta el tercer i darrer any del seu mandat enmig d'especulacions sobre el seu successor - ha insistit a caminar cap a una "Espanya" en la qual "els beneficis de la centralitat estiguin més ben redistribuïts". Alhora, el Cercle continua mantenint que el sistema tributari actual "és un problema per atraure empreses". Sobre els fons, ha reclamat aprofitar l'oportunitat que ofereix Europa per afrontar reformes bàsiques, reforçar els sistemes sanitaris, apostar per les energies netes, digitalitzar el sector públic i rellançar sectors com la, amb l'objectiu que passi del 16% al 20% del PIB., membre de l'executiva, ha dit que el nouenceta "un nou temps polític" que espera que permetin "superar nou anys d'enfrontaments i de viure d'esquena a la resta d'Espanya". "Catalunya ha de tornar a ser propositiva, no pot desentendre's dels grans problemes d'Espanya", ha reblat.Les jornades, sota el títol La gran recuperació, seran inaugurades dimecres pel president de la Generalitat,, i per l'alcaldessa de Barcelona,, en la que serà la primera edició que es farà a la capital catalana. En la primera jornada intervindrà també la vicepresidenta segona i ministra d'Afers Econòmics,. A la nit, el rei Felip VI presidirà el sopar inaugural., president del PP, serà l'encarregat d'inaugurar la segona jornada, en què també participarà la vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, el primer tinent d'alcaldia Jaume Collboni, així com economistes com Daron Acemoglu, que es connectarà de manera telemàtica; el vicepresident de BlackRock, Philipp Hildebrand, i el president deL'últim dia estarà marcat per la intervenció del conseller d'Economia,La cloenda la farà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, així com l'entrega del premi a la construcció europea al primer ministre italià i expresident del Banc Central Europeu,

