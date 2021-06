El Parlament aïlla Vox de les comissions legislatives

Comissió d'Afers Institucionals

Elha constituït aquest divendres lessense la presència de Vox, i tampoc de Ciutadans, en cap de les meses. La cambra catalana, que ja va acordar dimecres que aïllaria l'extrema dreta d'aquestes comissions, ha hagut de retardar els procediments després que Vox hagi presentat una petició de reconsideració contra la repartició de càrrecs, que ha estat rebutjada per la mesa.Els ultres protesten que s'hagin quedat fora tot i tenir 11 diputats i denuncien que s'ha vulnerat el reglament de la cambra., líder de la formació al Parlament, ha anunciat que estudiaran una querella per prevaricació de tots els membres de la mesa -també del PSC-. En canvi,ha declinat formar part de les meses en protesta pel repartiment.D'aquesta manera,obté set presidències de comissions, per davant del, que en tenen sis per cada grup, elsi laen tenen dos cadascú i el, sense grup parlamentari propi, en presidirà una. Aquestes comissions són les que poden tramitar qualsevol iniciativa i les úniques que poden dictaminar sobre projectes o proposicions de llei. Serà també en aquestes comissions on compareixeran els consellers de cada departament.Pel que fa als altresde les comissions, el PSC ocuparà set vicepresidències; ERC i Junts, sis cadascú, i la CUP, dos. En relació amb les secretaries, els socialistes n'aconsegueixen vuit i ERC i Junts, set per grup. Així queden, doncs, lesde les 15 comissions legislatives de la catorzena legislatura del Parlament.President: Jordi Terrades (PSC)Vicepresidenta: Jordina Freixanet (ERC)Secretari: Joan Canadell (Junts)President: Ramon Tremosa (Junts)Vicepresidenta: Rosa Maria Ibarra (PSC)Secretària: Irene Aragonès (ERC)President: Joan Carles Gallego (En Comú Podem)Vicepresidenta: Glòria Freixa (Junts)Secretari: Juan Luis Ruiz (PSC)Presidenta: Raquel Sans (ERC)Vicepresidenta: Eulàlia Reguant (CUP)Secretari: Ferran Roquer (Junts)Presidenta: Susanna Segovia (En Comú Podem)Vicepresidenta: Marta Vilalta (ERC)Secretari: Raúl Moreno (PSC)President: Jaume Alonso-Cuevillas (Junts)Vicepresident: Ruben Wagensberg (ERC)Secretària: Esther Niubó (PSC)Presidenta: Marta Moreta (PSC)Vicepresident: Carles Riera (CUP)Secretari: Jordi Albert (ERC)President: Damià Calvet (Junts)Vicepresident: Carles Castillo (ERC)Secretària: Helena Bayo (PSC)President: Dani Cornellà (CUP)Vicepresident: Salvador Vergés (Junts)Secretària: Eva Candela (PSC)Presidenta: Meritxell Serret (ERC)Vicepresident: Joaquim Paladella (PSC)Secretària: Cristina Casol (Junts)Presidenta: M. Assumpció Laïlla (Junts)Vicepresidenta: Dolors Carreras (PSC)Secretari: Antoni Flores (ERC)President: Chakir El Homrani (ERC)Vicepresidenta: Assumpta Escarp (PSC)Secretari: Joan Carles Garcia (Junts)Presidenta: Mónica Ríos (PSC)Vicepresidenta: Maria Jesús Viña (ERC)Secretària: Anna Feliu (Junts)Presidenta: Dolors Sabater (CUP)Vicepresidenta: Sílvia Romero (PSC)Secretari: Engelbert Montalà (ERC)President: Jordi Albert (ERC)Vicepresident: Jaume Alonso-Cuevillas (Junts)Secretari: Oscar Aparicio (PSC)

