Les obres del cablejat submarí, a Sant Adrià

l'aïllament de diverses platges del litoral del Besòs després de la troballa de, amb metalls cancerígens presents a sota. Un informe de l'ha revelat, concretament, la presència dea les platges de El passat 29 de maig ja es va tancar la platja del Litoral del municipi de Sant Adrià per la presència d'aquesta sorra tòxica i no s'ha tornat a obrir. L'informe, revelat pel Tot Barcelona, assegura quehaver trobat aquestes substàncies en una zona sense asfaltar, que connecta les platges de Sant Adrià i Badalona, just darrere de les Tres Xemeneies.El document és explícit amb les substàncies tòxiques que han detectat:El perill, segons l'informe, és real davant l'exposició dèrmica a la sorra afectada, que rep una forta exposició del sol, a més de tenir a sota tots aquests metalls i substàncies perjudicials.L'agència urgeix actuar de manera clara al Ministeri de Transició Ecològica que dirigeix Teresa Ribera. Es demanaper a passar entre les platges i la col·locació de tanques metàl·liques que impedeixin el pas. A més, el Govern concedeixal ministeri perquè presenti un pla de descontaminació del litoral que aglutina Badalona i Sant Adrià de Besòs. L'informe és clar: el sòl està contaminat.Un, però aquell mateix informe ja avisava que la situació podia canviar en cas que es produïssin moviments de terra o determinats fenòmens atmosfèrics. Els temporals del darrer any i una actuació recent a la platja, en la instal·lació d'un cablejat de fibra òptica, han aflorat el risc per a la salut. La platja de laja patia contaminació des d'anys enrere, amb la presència de plom, coure i arsènic.

