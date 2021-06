Les discoteques reobriran abans de Sant Joan amb pista de ball i sense distància

Més canvis: equipaments esportius

Elde la Generalitat i la patronal de l'oci nocturn () han acordat poder. L'dels establiments serà, ampliable fins a les 4 de la matinada, quan el Procicat doni llum verda definitiva.. Aquests són els quatre punts més destacats de la imminent reobertura de l'oci nocturn que, en molts casos, fa més de 15 mesos que està amb les persianes abaixades.Els plans inicials del Govern, però, s'han vist modificats. Hi ha una novetat: a la pista de ball. Una restricció que, de fet, era difícil de respectar, tenint en compte que no hi haurà distàncies a la zona de ball.El pla de reobertura també inclou la possibilitat dei, per tant, a l'interior dels locals. Així doncs, tots els establiments hauran de tenir laper evitar que hi hagi gent amb mascareta i sense en un mateix entorn.El Procicat també ha anunciat canvis en les restriccions que afecten els. A partir del dilluns 14, aquests equipaments. L'aforament en aquests espais seguirà sent del, però la mesura se substitueix per unamb registre per controlar la traçabilitat de contactes.

