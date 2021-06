Brutal agressió en grup a un home de 47 anys a Lleida

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha denunciat aquest divendres unaa la capital a inicis d'aquesta setmana. Abans del ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat,i ha detallat quea un lleidatà de 47 anys d'origen senegalès.A l'home el va aturar un noi en un carrer del barri de Cappont de Lleida iDesprés de la resposta afirmativa, a l'home se'l vaon va ser apallissat per cinc persones. Pueyo assegura que s'ha obert una investigació d'aquest cas i que s'ha posat en contacte amb els responsables del Departament d'Interior de la Generalitat.El Paer en cap ha dit que Lleida és una ciutat "pacífica i convivencial" i que una agressió física d'aquesta magnitud i dimensió és "". Per aquest motiu, ha afegit que la Paeria farà tot el possible perquè no es repeteixi un cas així.

