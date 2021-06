El misteriós intrús del clavegueram de Sant Cugat

😱 Impressionant!



🌳 A #SantCugat, s'havia obstruït la xarxa de clavegueram per l'entrada d'arrels a l'interior d'un pou. Hem hagut de tallar-les per facilitar el pas de l'aigua i s'ha fet una neteja hidrodinàmica.



Una incidència poc habitual que ens deixa imatges curioses.👇 pic.twitter.com/GwT8IUhJTq — Sorea (@Sorea) June 10, 2021

L'entramat dede les ciutats sovint guarden secrets.farcit d'aigües fecals, pudors... i alguna cosa més. Sí, això és el que s'han trobat els tècnics de Sorea aquest matí durant unes tasques de manteniment al, a l'avinguda de Gràcia de l'Eixample. La xarxa estavaque obstruïa el degut pas de l'aigua. La sorpresa ha estat quan han identificat el causant, protagonista d'unes imatges que juguen en el llindar de l'espectacularitat... i el fàstic.Els tècnics finalment han identificat el causant com una compacta massa d'a l'interior del pou. Un fet poc habitual.Tal com han explicat fonts de Sorea a, les arrels van anar creixent sense generar incidències fins que un particular va notar que tenia problemes de retorn de l’aigua i el desguàs. Es va procedir a revisar l'escomesa del particular i es va detectar que les arrels, que havien anat fent camí, ja arribaven a la xarxa.Perla via, s'han hi s'ha realitzat una profunda neteja hidrodinàmica per desembossar l'espai i restablir el funcionament de les escomeses.

