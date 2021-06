Turull, sobre els indults: «No seria acceptable si algú té la temptació que siguin d'humiliació»

L'exconsellerha deixat clar quei ha fet referència a la possibilitat que els indults siguin reversibles. "Els, no sé si algú té la temptació que siguin d'humiliació. Llavors no seria acceptable", ha argumentat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio.Preguntat per ladel secretari general de Junts,, en què deia que l'va ser concebut més per forçar una negociació que no pas per declarar la independència, Turull ha defensat que va ser uni que, tal com diu la llei de l'1-O, "s'havia de fer efectiva la independència si guanyava el sí".Encara sobre l'1-O, l'exconseller de la Presidència ha afirmat que va ser el que diu la llei de referèndum i ha afegit que a l'hora de fer efectiu el resultat es pot fer de dues maneres: a "trompades" o de manera negociada. I en aquest sentit, ha defensat queL'exconseller no comparteix amb el, que les altres vies a la pactada no són viables o desitjables. Segons Turull, per això no formen part del mateix partit, però ha posat l'accent en el fet que. I ha considerat "lògic" que hi hagi punts de vista diferents.Sobre els, l'exconseller empresonat vol veure primer amb quineses donen abans de pronunciar-s'hi. Turull creu que aquesta mesura pot arribar ara abans que l'estat espanyol rebi una "targeta vermella directa", ja que, segons ha dit, fora de l'Estat la situació "no s'aguanta". De totes maneres, l'exconseller ha remarcat que L'endemà que el seu recurs hagi arribat al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg , Turull ha celebrat que a partir d'ara es jugui "en terreny neutral". I és que fins ara, segons ha dit, a l'estat espanyol s'ha jugat en un "camp de patates".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor