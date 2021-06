L'aplaudit discurs d'en Peyu sobre el català i les noves generacions

hmm

Per Tomppa el 11 de juny de 2021 a les 13:07 0 0

A veure, els catalans i el català parlants no sou poques ... no sou pobres treballant en català perque sou poques sinó perquè esteu minoritzats! Pots guanyar una molt bona vida en finès o en suec o en danès etc. sense cap manera de problema ... quina diferència hi ha ? Hi ha capitalisme, sí CAPITALISME en favor d'aquelles llengues ... vol dir, hi ha moltes empreses en aquelles llengues, multiples bancs, d'assegurances, les botigues etc. etc. en favor de les llengues propis i com això fan propaganda a les programes fets en aquelles llengues ... a Catalunya teniu anticapitalistes que volen fer creure que has de viure sense diners ... no, què has de fer es munta un munt d'empreses en català i no pas 10.000 carnisseries familiars ... cal acceptar que no es pot muntar 5 canals privats en català amb carnisseries i fruiteries ... tampoc sense cap banc al teu costat ... cal 5 bon preus catalans que competeixen fent la propaganda a TV privada! en favor dels catalans ... esteu ben fotus, teniu els espanyols que odia a vosaltres i cupaires que ensenya que heu de ser capallans sense diners i fer tot per una fe ... no, compreu en català, consumeu en català, veneu en totes i sereu rics i prospers ... quina pena, avui he rebut la meva dosis de vaccina i quan infermera ha vist el meu nom, m'he explicat i preguntat tot en castellà ... renunciar el català sense que ningú ho demana = mort mort mort mort mort mort!