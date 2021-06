Catalunya administra més de 100.000 dosis en un dia

CONTAGIS 693.316 (+1.479) INGRESSATS 554 (+7) UCI 188 (-5) DEFUNCIONS 22.219 (+5) Rt 0,91 (+0.01) REBROT EPG 90 (+2) VACUNACIÓ DOSI 1 3.223.763 (+52.465) DOSI 2 1.833.999 (+48.932) Actualització: 11/06/2021

El ritme de vacunació a Catalunya no para de créixer. En les últimes 24 hores s'han administrat. Així, 3.223.763 catalans (41,1% de tota la població) han rebut ja la primera dosi de lai 1.962.312 habitants (25%) ja tenen la pauta completa.El Departament de Salut ha declaratconfirmats en les darreres 24 hores i. Això eleva el total de casos en tota la pandèmia a 693.316 i les defuncions a 22.219, segons el darrer balanç de la conselleria.Pel que fa als hospitals, hi ha cinc crítics menys a les UCI i el total és de 188.ho fan en 7, fins als 554. Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, es augmenta fins a 0,91 i el risc de rebrot puja dos punts, fins a 90. Les manté per sota de 100, passant de 98,92 a 99,83. El 3,34% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

