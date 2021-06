El grup propietari d'«El Periódico» obrirà un nou diari a Madrid

grup propietari d'El Periódico, ha anunciat que treballa en el llançament d'unEl projecte sortirà a la llum durant l'últim trimestre d'aquest any en format imprès i digital.El grup fundat i presidit perarriba així a la capital espanyola. A Catalunya també controla el Diari de Girona i el diari Regió7. En total, Prensa Ibérica té, com ara La Nueva España, Sport, Faro de Vigo, Información, La Provincia, i Diario de Mallorca.Al capdavant del nou diari hi hauràamb una àmplia experiència en mitjans. El periodista va començar a Diario 16 i va formar part dels equips fundacionals d'El Mundo i Público. Va ser corresponsal al diari El País durant una dècada abans de convertir-se en el president de l'

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor