«El búnquer», «Barçagate» i Marc Giró, guardonats amb els Premis Ràdio Associació

Guardons audiovisuals

Ràdio reinventada per la pandèmia

Un dial "saturat, brut i empastifat"

El Búnquer, de Catalunya Ràdio, ha recollit el guardó com a millor programa de ràdio; Marc Giró, el premi al millor professional i el treball d'investigació Barçagate, de Sique Rodríguez, Adrià Soldevila i Sergi Escudero, ha rebut el reconeixement a l'excel·lència.En l'apartat audiovisual, el Guardó 1924 ha distingit Crims i pel que fa a ràdio local s'ha premiat a El Mur. Els llocs de la Memòria (À Punt Ràdio); Palau Notícies (Ràdio Palau) i Tothom (Tarragona Ràdio). El president de Ràdio Associació de Catalunya, Jordi Margarit, ha lamentat que el dial està "saturat i brut d'emissores no regulades".La gala de lliurament dels guardons ha canviat enguany d'ubicació i s'ha celebrat a l'Auditori ONCE en una gala conduïda pel periodista, en la qual també, entre d'altres.El jurat ha decidit atorgar el premi a millor programa de ràdio a El Búnquer, de Catalunya Ràdio. "Valent-se de l'humor, la ironia i el sarcasme reflexiona sobre fets diversos, tot aprofitant la clandestinitat del local on es realitza i les ments irreductibles d'en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell", ha destacat el jurat.Peyu ha apuntat que és humorista en català i el dia que es deixi de parlar català al país ho tindrà complicat, ha afegit. "Més enllà de preocupar-nos si ho fan més bé Catalunya Ràdio o RAC1, hauríem de començar a pensar que hi ha gent que fa més de 10 anys que els hem perdut que estan desconnectats dels mitjans de comunicació en català. És un problema greu i no hi veig solució si algú no fa un cop de puny sobre la taula". Així mateix, ha defensat que es pot fer audiovisual des d'arreu del territori.En l'apartat excel·lència, el reconeixement ha estat pel treball d'investigació Barçagate, dels periodistes Sique Rodríguez, Adrià Soldevila i Sergi Escudero del programa 'Què t'hi jugues!' de la Cadena SER-Catalunya. El programa es va emetre el 17 de febrer de 2020.Rodríguez ha remarcat que van fer periodisme d'investigació en un programa d'esports i a la ràdio. El periodista ha assegurat que el Barçagate els ha reconciliat amb la professió i permet viure històries perquè "el cas comença com una història de drogues i prostitució i la feina dels periodistes és destriar què és veritat i què no és veritat, què es pot explicar i fins on un s'ha de frenar".Pel que fa al millor professional, el reconeixement ha estat per Marc Giró, de RAC1, per haver retornat a la primera línia de la ràdio "amb una exhibició de personalitat que trenca escaletes i amb un estil poc ortodox".Jofre Llombart, subdirector de RAC1, ha recollit el guardó en nom de Marc Giró i ha llegit un discurs escrit per premiat: "Sento no poder estar aquí a causa de la covid-19. El premi no me'l mereixo, però l'accepto amb joia i ara toca estar a l'alçada". Ha destacat que són "un programa fràgil fet per persones fràgils" i aquest guardó els reconforta i protegeix de les inclemències i els anima a seguir sent "més justos, lliures i salvatges".En l'àmbit audiovisual, ha recollit el 'Guardó 1924' el programa 'Crims' de TV3 perquè "presenta la narració dels fets d'una forma trepidant, detallant el procés de les investigacions, la seva complexitat i les dificultats per trobar la veritat". Guille Cascante, director de Goroka, la productora encarregada de portar 'Crims' a la televisió, ha explicat que estan molt contents de rebre el premi. "El programa neix a la ràdio", ha dit, alhora que ha celebrat que els professionals de la ràdio "reconegui aquesta aposta arriscada, que ens feia cert nerviosisme de passar de la ràdio a la televisió".En la categoria d'innovació, s'atorga el premi a El Mur. Els llocs de la memòria, un projecte transmèdia de la Universitat de València, À Punt Media i Plaza Ràdio. "Recupera la memòria democràtica d'aquells herois, víctimes i indrets que van desaparèixer de la història escrita durant la part més negra del segle XX", ha dit el jurat. Així mateix, també s'ha reconegut amb menció de qualitat, d'IB3 i Catalunya any 0. Escoltar el virus, un projecte de la revista digital La Mira.En l'apartat del premi a la inclusió s'ha distingit Tothom, de Tarragona Ràdio, per "haver-se consolidat amb els anys en un espai de referència sobre la diversitat, la integració i les qüestions socials vinculades a col·lectius en risc d'exclusió o de capacitats diverses.El premi al millor programa de ràdio local l'ha recollit Palau Notícies, de Ràdio Palau, de Palau-Solità i Plegamans. El jurat ha destacat que va destapar el cas de la Residència d'Avis Palau. Especial 1 any de confinament de Ràdio Igualada i Informatiu Especial Covid de Vilassar ràdio s'han distingit amb una menció de qualitat.En l'apartat de mencions d'honor s'ha reconegut Josep Maria Pallardó Carretero "per la seva trajectòria divulgativa en l'àmbit musical"; Conxita Casanovas Gou per la "dilatada trajectòria" com a periodista de cinema a Ràdio 4 i Jaume Serra Saguer, director de SER-Catalunya, "com a exemple de sobreesforç directiu". Per últim, el programa especial Versió Clínic, del Versió RAC1, que va recollir més de 100.000 euros en la campanya a favor de la recerca de la covid-19.A l'inici de l'acte, el president de Ràdio Associació de Catalunya, Jordi Margarit, ha llegit una carta del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i ha tornat a "demanar la llibertat dels presos polítics i dels exiliats".Margarit ha destacat que la 21a edició "vol parlar de la pandèmia perquè la ràdio s'ha hagut de reinventar. Una reinvenció", ha afegit, que s'ha fet, amb "concepció de programació en informació, entreteniment i sobretot de companyia, que és el valor de la ràdio per excel·lència". Ha indicat que s'ha hagut fet ràdio "des de qualsevol lloc i no des de qualsevol manera" i ha homenatjat a aquells que "no han perdut la seva zona de treball", a tots els tècnics que han estat al seu lloc "des del primer moment i en prou feines tenien els mitjans". Margarit ha declarat que hi ha hagut una pandèmia i una reinvenció de la ràdio que ha fet que aquesta "n'hagi sortit amb èxit, una ràdio pensada i dita en català", ha afegit. "El pitjor any de pandèmia, ha estat el millor any de la ràdio", ha assegurat.Per altra banda, ha lamentat que el dial està "saturat, brut i empastifat d'emissores no regulades". Margarit ha reconegut li preocupa "la competència deslleial" i que "hi hagi gent que treballi per algú que no paga impostos, que no demana cap tipus de concessió, que ningú paga ni regula res. El dial està empastifat i no es pot esperar més, ni les empreses ni els professionals".Per la seva part, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, que ha tancat la gala, ha felicitat els guardonats. "Són reconeixement a la dedicació, professionalitat i el rigor, però avui permeteu-me fer una felicitació a tota la gent que ha estat darrere de la ràdio, als tècnics i als informàtics", ha ressaltat. Puigneró ha remarcat que aquest any la ràdio ha fet "una funció social molt important i ha fet companyia a molta gent".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor