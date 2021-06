​Tremp s’entrega a Maria Barbal en el lliurament del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

Maria Barbal, rebent la càlida ovació del públic assistent a La Lira de Tremp. Foto: Òmnium Cultural

Un reconeixement a la trajectòria de Maria Barbal

Maria Barbal rebent el guardó de mans de Marcel Mauri. Foto: ACN

que atorga Òmnium Cultural . Ha estat en un acte multitudinari a l'Espai Cultural La Lira, que ha comptat amb l’assistència d’unes 300 persones i amb la presència de personalitats com el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i del vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri.En el seu discurs, finalitzat un llarg aplaudiment de més de dos minuts i just després de rebre el guardó de mans de Mauri, Barbal ha afirmat mostrar-se “plena d’agraïment” pel premi rebut.. L’escriptora ha tingut un record pels mestres i professionals de la sanitat. "Vull remarcar que escriptores i escriptors, malgrat que de vegades rebem premis, si és que som necessaris, ho som d'una manera no tan bàsica", ha dit.L'escriptora ha assegurat que "comprendre" és, per a ella, "l'objectiu bàsic de l’escriptura”. “El gran tema emocional de la meva infantesa i adolescència ha estat lligat a la guerra civil espanyola. La dictadura franquista ha constituït el món, l’ambient i el marc de la meva experiència personal fins als 25 anys. La reflexió sobre totes dues èpoques es va convertir en l'ampli espai on enfocar el pensament i els mots en l'inici de la meva escriptura, als anys 80", ha explicat.Barbal ha fet referència també a la llengua catalana. "El català ha sobreviscut a l’exili, la repressió i a les dificultats que suposa compartir territori amb una altra llengua, sobirana, amb més parlants i persones que l’escriuen. Ara torna a estar en una situació que les persones enteses denuncien com a crítica", ha assenyalat. L'escriptora pallaresa també ha mostrat el seu desig que Jordi Cuixart "pugui estat present en la propera celebració del Premi d’Honor".L'acte, que s'ha celebrat per primer cop fora de Barcelona, en un indret triat per la persona guanyadora, ha començat amb la representació d'una peça escènica dirigida per Israel Solà i amb guió de Queralt Riera, que ha presentat Maria Barbal a través de la veu de les actrius Rosa Cadafalch, Magda Puig i Ester Cort. Totes tres han fet un recorregut per l'obra, la vida i la concepció de la trempolina sobre la literatura i el món.Tot seguit ha intervingut en un vídeo, des de la presó, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que per quart any consecutiu no ha pogut ser present a l'acte d'entrega del premi., així com "la força de la seva senzillesa". Pel president d’Òmnium, "ser avui a Tremp és una declaració d’intencions per repensar-ho tot", i ha afirmat que "la literatura ens recorda que no hi ha injustícia, presó o xantatge que pugui doblegar la voluntat de ser d’un poble".El president d’Òmnium ha afirmat que mai acceptarà cap "renúncia" en temes de llengua i que una manera de defensar el català és "protegint-lo des de totes les institucions". A més, ha afegit que des de la societat civil ho seguiran "tornant a fer”. Cuixart ha finalitzat la seva intervenció amb un celebrat "visca la cultura, visca Tremp i visca els Països Catalans!".Després d’una intervenció de l’escriptor Albert Villaró, ha estat el torn de Mauri, que ha qualificat com un ”honor" atorgar la més alta distinció de les lletres catalanes a Maria Barbal i fer-ho a Tremp, "convertida avui en la capital cultural dels Països Catalans". També s'ha referit a l’ús social del català, el qual assegura que “continua en retrocés” i la presència del qual a les pantalles "és residual". Dirigint-se a Aragonès i Borràs, Mauri ha afirmat que els Països Catalans necessiten “un audiovisual fort” i “blindar-se davant la situació d’emergència lingüística” per garantir el futur de la llengua.El Premi d’Honor de les Lletres Catalanes és un reconeixement a la trajectòria intel·lectual instituït per Òmnium Cultural l’any 1969. En el guardó del Premi d'Honor s’hi adjunta un còdol d’un riu vinculat a la persona premiada. Enguany, per a Maria Barbal, s'ha escollit un de calcari del riu Noguera Pallaresa. El jurat ha atorgat enguany el premi a Maria Barbal per haver creat amb la seva escriptura tot un univers propi. Amb la ficció ha mostrat la crisi de la societat tradicional de muntanya i la transformació econòmica que ha forçat la migració cap a les ciutats a partir d'uns personatges que tenen un món interior ric i una gran profunditat psicològica.Previ a l’acte, s’ha organitzat un itinerari per Tremp per explicar la vessant geològica de la ciutat i la història de la seva escriptora més internacional. La casa on va viure la infantesa o la Biblioteca Pública Maria Barbal són alguns dels punts que s’han pogut visitar abans de l'acte d'entrega del guardó. Un acte que ha comptat amb aforament limitat i amb totes les mesures per fer front a la Covid-19, que s’ha pogut seguir en streaming a través de les xarxes d’Òmnium Cultural. Ara es pot recuperar seguint el següent enllaç o sota aquestes línies.

