Eduardo Inda prepara l'aterratge d'«Ok Diario» a Catalunya

. La polèmica publicació dirigida per Eduardo Inda preveu obrir una edició específica aquest any, segons informa la plataforma especialitzada Podios El projecte estava preparat des de feia temps, però s'ha hagut d'ajornar alguns cops, entre altres motius, per motius de salut del periodista que dirigirà la delegació,(Olot, 1990). Durant la seva absència signa les peces sobre Catalunya el redactor Gonzaga Duran.OK Diario ha estatUna d'elles es va produir després del referèndum de l'1 d'octubre quan va acusar una anciana agredida per la Guàrdia Civil de ser amiga d'Arnaldo Otegi.Més recentment, a l'abril la Fiscalia va demanar un any de presó per a un redactor del mitjà per assetjament als fills de Pablo Iglesias i Irene Montero.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor