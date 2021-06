Flagrant falta d'ortografia a l'examen de castellà de la selectivitat balear

El meu fill ha fet aquest examen. Ara que li baixin nota per faltes d'ortografia. Com ho justificaran?

Som tutora de sisè de primària i això és una falta molt greu.@UIBuniversitat #PBAU2021UIB #EtFelicitoFill https://t.co/b3ksg17QHO — Tat (@tatpibernat) June 9, 2021

Si después de esto, tienen narices de suspender a alguien de la prueba de “Lengua Castellana Y Literatura II”, habrá margen de sobra para RECLAMACIONES! pic.twitter.com/rDoiaKINvY — Mercedes Celeste Palmero (@mercelestep) June 9, 2021

Lamentable falta en el examen de ‘Lengua Castellana Y Literatura II’ de #PBAU ¿Esta es la educación de calidad, #Armengol #March ? Supongo que no suspenderán a nadie por la ortografía... 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/LlXH7XZmJ4 — Núria Riera (@MNuriaRiera) June 9, 2021

Ladeixa un bon grapat d'anècdotes cada any. En aquesta edició, per exemple, una pregunta polèmica al País Valencià , el missatge viral (i desesperat) d'un estudiant a set minuts de començar , o el cas que ens ocupa: unaa les Illes Balears. El títol de la prova recollia "Lengua Castellana i Literatura",, com pertocaria.Les xarxes socials s'han omplert de missatges d'indignació per. De fet, són diversos els estudiants que ja han avançat que, si els baixen la nota per faltes d'ortografia,. També hi ha hagut pares que han expressat les seves queixes públicament.

