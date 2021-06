Entre l'entusiasme d'Álvarez de Toledo i la incomoditat de Bou: el PP català davant Colón

No hi ha fissures en el PP català respecte als indults, però el partit manté un perfil de sostre baix davant l'estratègia de la direcció de Pablo Casado en aquest tema . El president del Partit Popular de Catalunya,, assistirà a la manifestació deconvocada per la plataforma Unión78, que impulseni figures com el filòsof Fernando Savater o l'exdirigent del PP basc María San Gil. El rebuig als indults aplegarà de nou l'unionisme més recalcitrant a Madrid en un acte que té el suport deAlejandro Fernández hi assistirà junt amb la diputada per Barcelona María de los Llanos de Luna, exdelegada del govern espanyol a Catalunya. Però segons apunten fonts de la formació, l'entusiasme envers l'estratègia de Colón és descriptible. Fernández, amb bones relacions amb, es diferencia dels barons territorials que han anunciat que no seran a Colón per motius d'agenda, del galleca l'andalús Moreno Bonilla., ha estat la dirigent catalana de la formació que s'ha mostrat més entusiasta envers la concentració de diumenge a Colón. En un article a El Mundo, ja va deixar clar la seva posició, escrivint: "Amics, espanyols, compatriotes: contra la impunitat, amb mascareta i sense màscara, concordem a Colón".Álvarez de Toledo manté la seva activitat com a diputada al Congrés, i des del PP de Catalunya no se li fa cap retret. Es coordina amben les tasques parlamentàries. Però el cert és que se la veu poc en actes del partit a Catalunya. La seva darrera aparició va ser amb motiu de la darrera campanya catalana, quan va participar en un acte amb Alejo Vidal-Quadras . En tot cas, les relacions entre la diputada i la direcció de Casado semblen trencades de manera "irreversible", segons fonts del PP, des que va ser destituïda com a portaveu al Congrés.Una actitud que xoca amb l'ambient general que es viu entre els. La millor mostra és la decisió adoptada per la direcció dels populars catalans davant la campanya decontra els. En els rengles del PP, existeix el temor de tornar a escenificar l'anterior campanya amb taules al carrer per recollir suports contra el nou Estatut. Finalment, s'ha deixat llibertat d'actuació als presidents locals perquè facin el que considerin.En la major part de casos, es posaran taules a les seus del partit però no pas al carrer.Qui ha expressat millor els dubtes i incomoditats que viu bona part del partit és, el cap del grup municipal a Barcelona. Bou ha signat pels indults de manera disciplinada i fa uns dies va proposar que hi hagués un referèndum sobre el tema. Però ha deixat clar, en una entrevista a BTV, que no assistirà a Colón, com tampoc anirà a lade divendres davant de la

