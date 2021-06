Crida a evitar el desnonament simultani de 15 veïns al Gòtic

El col·lectiu Resistim al Gòtic crida a aturar elprevist per demà al número 5 de la plaça del Duc de Medinaceli. L'ordre afecta dos pisos on hi viuen, totes de relloguer en diferents habitacions. La finca és propietat de la Fundación Ciudad de Requena i el jutge ha rebutjat els recursos presentats pels afectats, que demanaven ajornar el llançament.La Fundació té un acord pel lloguer dels dos immobles amb un veí, un home gran que viu a l'immoble des de fa 30 anys. Ell que és el que s'encarrega -amb el permís de la propietat- de gestionar els subarrendaments. L'arribada de la pandèmia va fer que algunes de persones que viuen a l'edifici no poguessin pagar eli la persona que figura al contracte no va fer arribar els diners a la propietat.La fundació va obrir el procediment per executar el desnonament i ho va comunicar al veí amb qui té signat el contracte. Fonts deasseguren que aquest no ho va comunicar a les persones que viuen de relloguer, que s'han assabentat de l'avís amb pocs dies de marge.El col·lectiu insisteix que això implica una, ja que no han pogut tenir ni tan sols accés a un advocat d'ofici. Els afectats han intentat ajornar el desallotjament amb la presentació d'un recurs, que el jutge ha rebutjat a última hora. "És la primera vegada que un jutge reaccions així en casos d'aquestes característiques", asseguren les fonts consultades.Les mateixes fonts expliquen que laamenaça de deixar sense casa molts veïns del Gòtic que viuen de relloguer. "Molts no van poder pagar perquè es van quedar sense feina amb l'arribada de la Covid-19 o treballaven en l'economia submergida", detallen.Laes defineix com una entitat sense ànim de lucre. Fins a la seva mort el passat mes de març, el president del patronat de l'entitat era Miguel Sánchez Roda, militar retirat que havia estat coronel d'infanteria de l'exèrcit espanyol.En declaracions a, fonts de la fundació expliquen que no preveuen intervenir per aturar el desnonament de demà. Asseguren que la situació d'impagament fa un any que s'allarga i consideren que la responsabilitat és del veí que figura al contracte. "Nosaltres ens dediquem a ajudar persones en situació de necessitat i ningú ens ha dit res d'això en aquest cas", justifiquen. El jutge també ha ordenat el desnonament de 10 unitats familiars del mateix edifici els dies 22 de juny i 7 de juliol. Resistim al Gòtic denuncia que la fundació no apliqués cap rebaixa del lloguer durant la pandèmia i hagi tirat endavant els desnonaments tot i la moratòria estatal vigent.

