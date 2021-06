. L'afectada, Maria Teresa Bonet, va rebre dimecres el reintegrament de la sanció de 600 euros per part de l'Ajuntament de Barcelona, segons ha explicat a El Món a RAC1.La conductora va recórrer la sanció, al·legant que el seu cotxe no podia arribar en cap cas a la velocitat detectada pel radar, però. Finalment ha reconegut l'errada i la dona ha recuperat també els sis punts que li havien retirat del carnet."Ja he rebut l'abonament dels diners de la multa i tinc tots els punts al meu carnet, estic molt contenta", ha afirmat Bonet, que ha agraït l'amabilitat de la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón. L'Ajuntament ha explicat que el radar ha estat reparat.

