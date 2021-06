El govern espanyol avança que els indults «no trigaran gaire»

La vicepresidenta primera del govern espanyol,ha afirmat en una entrevista a TVE que els expedients dels"s'estan finalitzant" i "no trigaran gaire" a arribar a la taula del Consell de Ministres. De fet, podrien arribar abans de la reunió entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez Calvo ha negat que l'executiu de Pedro Sánchez hagi utilitzat els terminis per resoldre'ls en clau electoral i ha censurat les crítiques de la dreta.per a Catalunya i de "mentir" pel fet d'estar enviant missatges sobre els indults que no es corresponen amb la realitat. En aquest sentit, ha retret a la dreta que vulgui retenir Catalunya dins d'Espanya "però ni l'entén, ni hi té votants, tampoc al País Basc".En l'entrevista, Calvo ha justificat la mesura: "Es tramiten com tot. L'instrument jurídic de l'indult existeix en totes les democràcies", sosté. La vicepresidenta ha dit que la tenen a tot arreu "perquè".La vicepresidenta ha instat el PP i Cs a fer-se la foto amb Vox a la manifestació de la plaça Colón contra els indults.ha dit, ja que per molt que evitin la foto "compartiran espai" amb la ultradreta.

