Els Parcs Naturals, amb restriccions a l'estiu: consulta com pots accedir-hi

Un cartell instal·lat on s'indica que no es pot aparcar als vorals de l'accés a la punta de Cap de Creus Foto: ACN

Els parcs afectats, per ara: com podràs accedir-hi?

Cap de Creus

Cadí-Moixeró

Capçaleres del Ter i del Freser

Alt Pirineu

Delta de l'Ebre

Els Parcs Naturals sense restriccions

Albera, Collserola, Delta de Llobregat, Mas de Melons, Massís del Pedraforca, Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter; Montseny, Montserrat, Poblet, els Ports, Sant Llorenç del Munt i l'Obac; Serra Montsant i la Zona Volcànica de la Garrotxa.

. El Govern de la Generalitat ha posat fil a l'agulla al problema d'afluència d'aquestes zones protegides peri, així, evitar "morir d'èxit". Les imatges d'aglomeracions en diverses localitzacions icòniques del país va encendre les alarmes a l'executiu, que ha aprovat un pla de xoc per frenar l'impacte mediambiental i les conseqüències contra l'entorn., que provoquen veritables aglomeracions als parcs naturals i afecten de manera molt negativa tot el seu entorn. La conselleria d'Acció Climàtica ha presentat un pla de xoc amb les restriccions a cinc parcs naturals catalans: elLa conselleraha assenyalat que el que les imatges d'aglomeracions de cotxes al cap de Creus o de furgonetes al delta de l'Ebre porten cap a un model "insostenible". "El que ha de quedar clar és que no podem transformar el cap de Creus en un aparcament, elen una rambla o la barra del Trabucador en un càmping", ha assenyalat.Per tirar endavant el pla, el Departament ho farà coordinadament amb els ajuntaments i també els actors afectats. "Evidentment hem de tenir en compte el territori, perquè les necessitats no són igual a cada lloc", ha assenyalat Jordà.La Generalitat protegeix fins a 20 parcs naturals a tot el territori. Ara per ara, el Govern implementarà restriccions a cinc, començant pLa consellera Jordà ha deixat clar que "en cap cas" es vol impedir que qui vulgui vagi a gaudir de la natura, però que cal fer-ho de manera "regulada".Només aquelles matrícules autoritzades, com treballadors podran passar més enllà de l'aparcament del Corral del Morell.Només es podrà accedir al parc en bicicleta, a peu o en un bus llançadora que sortirà cada 20 minuts.El cap de setmana dels'iniciarà una prova pilot. Es posarà. L’Ajuntament de Saldes estudia la ubicació d'un aparcament que pugui absorbir tot el parc mòbil dels excursionistes que s'hi desplacen per fer el cim delLes dues vies d'accés al parc, al terme de, quedaran restringides. La majoria de les persones que hi accedeixen és per a poder fer els cims del. Per accedir-hi des des'haurà de fer una. Per a poder-hi accedir des de lestambé s'hauran de pagar 5€ però no caldrà cap reserva.El parc natural de l'Alt Pirineu gaudirà de fortes restriccions per a l'accés de vehicles. Caldrà unaper a poder aparcar a la, des d'on es pot accedir aRestriccions en els aparcaments de les platges de. Es reforçarà la protecció a les zones de nidificació d’ocells de la, amb la presència dque alertaran de la necessitat de respectar l'entorn.Ara per ara, 15 parcs naturals no tindran cap mena de restricció d'accés ni d'afluència, segons ha explicat el Govern:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor