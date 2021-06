, ha lamentat la intenció del govern espanyol de presentar un recurs al Tribunal Constitucional (TC) per impugnar lacatalana. Colau ha centrat les seves crítiques en el PSOE, a qui ha acusat de "repetir l'estratègia del PP", que ja va recórrer a l'alt tribunal.Colau ha qualificat d'"inconcebible" la possibilitat que elfaci el mateix, després que aquest dimecres el ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, ho insinués al Congrés i fonts del ministeri hagin confirmat queen funció de com avancin les converses amb la Generalitat.El govern espanyol considera que la normativa podria vulnerar la Constitució, mentre que el Govern defensa que la llei s'articula a partir deli, per tant, no envaeix competències estatals.L'alcaldessa ha sortit al pas de la polèmica durant una visita a un centre d'atenció a la salut mentals dels joves a Barcelona. Estava acompanyada de la ministra de Drets Socials,(Podem), que ha centrat la seva intervenció en la voluntat d'arribar a un acord amb el PSOE sobre la llei d'habitatge estatal, que acumula quatre mesos de demora."No tindria sentit invertir recursos a invalidar el que ja est funcionant a Catalunya i que no ha provocat problemes sinó tot el contrari", ha insistit Colau. Gairebé nou mesos després de la seva entrada en vigor, les dades avalen l'èxit de la regulació de lloguers . Als municipis on s'aplica, els preus han baixat sense alterar l'oferta, rebatent els arguments del sector immobiliari contra la mesura.

