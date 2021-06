Investiguen els responsables de l'actuació policial a l'institut Pau Claris l'1-O

L’ha estimat parcialment el recurs d’apel·lació interposat peren representació de quatre víctimes i acorda la citació en qualitat d’dels agents Gamo 40 i Lobo 20, dos caps de grup que van actuar a l’institutdurant el referèndum de l'1-O i que erenen aquell centre.va ser l’encarregat de l’actuació a dins de l’institut (zona de les escales) il’encarregat de l’actuació en la zona intermèdia entre l’exterior i la zona de les escales. La interlocutòria confirma, d’una banda, que ambdós agents tenien funcions concretes dins l’operatiu i autonomia propia i capacitat decisòria sobre els seus subordinats i sobre com dur a terme l’actuació policial i per tant poden tenir unaeventualque s’hi realitzessin.Per altra banda, la interlocutòria remarca que les actuacions dutes a terme per diversos agents a l’interior de l’institut Pau Claris van ser clarament "" posant com a exemple greus agressions denunciades en les que Irídia porta l’acusació particular. Aquests agents hauran de declarar com a investigats sobre quines van ser les ordres impartides per a executar l’actuació policial a les escales de Pau Claris i quina va ser la seva actuació.Des d'Irídia s'ha valorat positivament la resolució i han recordat que no es una "actuació individual dels agents" sinó que el problema va ser el propi operatiu que es va dura terme a l'institut Pau Claris i concretament a les escales del centre, que va ser "desproporcionat i innecessari". Les lesions provocades, diu l'organització, podrien ser constitutives de

