El Síndic de Greuges demana investigar a fons els abusos a l'Institut del Teatre

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha demanat investigar de manera exhaustiva els casos d'abusos i agressions sexuals a l'Institut del Teatre. Reclama ampliar més a fons la investigació per arribar a tots aquells alumnes i professors que ja no estan al centre actualment: "És molt més ampli del que s'ha presentat fins ara".



Ribó ha valorat positivament en roda de premsa algunes de les mesures que s'han pres des de la direcció del centre, com obrir expedients disciplinaris a tres docents i traslladar un cas a Fiscalia, però ho considera insuficient i reclama que el problema que es viu a l'institut tingui un "abast molt més ampli", tant en el temps com en les categories d'abús.

"Tota mesura de reparació econòmica i moral que s'apunta per part de l'Institut s'ha d'adequar a aquesta dimensió", ha assegurat Ribó, i l'assessora de la institució que ha portat el cas,, ha apuntat que l'administració té el registre de tots els alumnes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor