La ministra Belarra diu que la desjudicialització del conflicte ha d'incloure el retorn dels exiliats

. Així, s'ha posicionat a favor quei la resta d'independentistes a l'exili puguin tornar asense que la policia els detingui. "No és normal que no siguin a Espanya", ha dit en una entrevista a RAC1. La ministra ha assegurat que la desjudicialització del conflicte ha d'incloure el retorn dels exiliats. "Acabar amb laté a veure amb el fet que puguin tornar, és clar que sí", ha remarcat.Segons Belarra,haurien de poder tornar sense risc de ser detinguts, més ara que tornen a tenir immunitat parlamentària gràcies a la decisió del. "Com puc defensar que la policia els detingui? Si volem acabar amb lai apostar pels indults, seria una incrongruència descomunal", ha dit.La ministra també ha dit que si eltomba la sentència del Tribunal Suprem seria "gravíssim" i una "clatellada per a la justícia espanyola". Així mateix, també ha insistit que laha de poder defensar el referèndum a la taula de diàleg, tot i que ella és favorable a aprofundir en l'autogovern. "Defensar ell referèndum és enormement legítim, però el govern espanyol ha de fer una aposta molt profunda per l'autogovern", ha proposat. Pel que fa a la reforma de la sedició, ha dit que s'hi està treballant.

