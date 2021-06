Illa planteja un referèndum sobre el «marc de convivència» a Catalunya

Salvador Illa es mostra favorable a convocar un referèndum sobre "el marc de convivència a Catalunya" i abordar-lo en una taula de diàleg amb els partits catalans amb representació al Parlament. Sempre, però, deixant enrere l'autodeterminació, "perquè no acceptaran mai una votació d'aquestes característiques". El líder del PSC i cap de l'oposició del Parlament ha fet aquestes declaracions en una entrevista a Radio Nacional d'Espanya (RNE): "Si és un referèndum per votar un acord, hi estem d'acord", ha assenyalat.



El socialista considera que "de reconèixer que els últims deu anys han estat deu anys dolents, i que un factor important ha estat alterar unilateralment el marc de convivència", mentre que una altra part sí que ho ha acceptat i ara va, segons Illa, en la direcció correcta.Davant d'això, ha apostat per dialogar des de l'escolta en, a la qual cosa considera que poden contribuir els indults als condemnats per l'1-O, al marge de la reforma del delicte de sedició a què el Govern central s'ha compromès, ha destacat.segons la qual un 61% dels espanyols està en contra dels indults, ha defensat prendre decisions sobre la base de conviccions polítiques i no d'enquestes: "La meva convicció és que cal obrir un temps nou, ser magnànim, i justament l'Estat de Dret ens dona els instruments per mirar cap a davant".

