Els Mossos investiguen una escola de Barcelona pel suïcidi d'una menor

Diuen els pares: "L'escola amb la seva actitud ha afavorit situacions perilloses per la salut mental i física dels alumnes. (...) ha amagat aquests casos per no perjudicar el nom de l’escola i ara ens trobem amb la mort d’una alumna, (...) nombrosos casos de bullying que..."

👇 — David Vidal Castell (@dvidalcastell) June 9, 2021

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'escola Jesús, Maria i Josep del districte de Sant Andreu de Barcelona pel suïcidi d'una menor. Segons informa l'ACN, els pares de la noia de 15 anys no han presentat cap denúncia formal però estan facilitant informació a la policia. Els Mossos traslladaran aquesta informació al jutjat, que haurà de determinar els passos a seguir.El cas ha sortit a la llum arran de la piulada d'un usuari de Twitter, que també havia portat el seu fill al centre. Segons aquest usuari, l'escola "amb la seva actitud ha afavorit situacions perilloses per la salut mental i física dels alumnes".L'usuari també assegura que aquest centre ja ha fet marxar molts alumnes per no ser atesos, "per uns protocols incompatibles amb la protecció i els drets dels menors".Aquest centre, conegut com el Manyanet de Sant Andreu, va generar també polèmica arran del cas d'un capellà que tenia arxius pedòfils. Un informàtic de l'escola ho va descobrir i va denunciar el cas als Mossos, que li van dir que no digués res al centre fins que el sacerdot no fos detingut. Un cop detingut, el centre va apartar l'informàtic i va amenaçar de denunciar-lo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor