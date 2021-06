La UE dona suport a la investigació de Biden sobre l'origen de la Covid-19: «El món té dret a saber-ho»

La Unió Europea se suma a la voluntat de saberi dona ple suport a la nova investigació iniciada pel president dels Estats Units, Joe Biden. El president del Consell Europeu,, s'ha mostrat contundent: "El món té el dret a saber exactament què ha passat". Biden ha demanat als serveis secrets nord-americans que revisin els fets que van succeir a Wuhan després que guanyés força la teoria que afirma que el coronavirus té un origen humà.En aquesta línia i davant, la presidenta de la Comissió Europea,, ha reclamat al país asiàtic que doni permís als investigadors per a poder accedir a tota la informació possible i a les localitzacions rellevants per a descobrir els factors que van fer aparèixer el virus de la Covid-19.Segons ha avançat aquest dijous el diari The Guardian, en la reunió d'aquest cap de setmana a Cornwall, al Regne Unit, els líders del G7sobre l'origen de la pandèmia. Instigador de la petició, Biden aconsegueix així el suport del selecte grup de democràcies riques on, a part dels EUA, hi ha el Canadà, Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit i el Japó.