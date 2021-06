Arran difon un manual sobre com punxar la llum per denunciar la nova factura elèctrica

💡 Jove, davant la nova tarifa elèctrica, no planxis de matinada. Punxa la llum! pic.twitter.com/Bu3JPuqC5C — Arran (@Arran_jovent) June 10, 2021

Com funciona la nova tarifa de la llum?

Les noves franges horàries de la llum



Hores punta (la més cara): De les 10 h a les 14 h i de les 18 h a les 22 h.



Hores plana (la de preu mitjà): De les 8 h a les 10 h, de les 14 h a les 18 h i de les 22 h a mitjanit.



Hores vall (la més barata): De mitjanit a les 8 h. També tot el dia dissabtes, diumenges i festius estatals que tinguin una data fixa (com ara l'1 de gener o el 25 de desembre). (la més cara): De les 10 h a les 14 h i de les 18 h a les 22 h.(la de preu mitjà): De les 8 h a les 10 h, de les 14 h a les 18 h i de les 22 h a mitjanit.(la més barata): De mitjanit a les 8 h. També tot el dia dissabtes, diumenges i festius estatals que tinguin una data fixa (com ara l'1 de gener o el 25 de desembre).

L'organització juvenil independentistaha difósi així "combatre" la nova tarifa elèctrica. A través de les seves xarxes socials, denuncien les noves franges horàries "favorables" per a poder fer les feines domèstiques i insten els joves a punxar la llum.L'organització juvenil vinculada a la CUPperquè "s'enriqueixen pujant les factures", en contraposició als treballadors, que cada cop els costa més arribar a final de mes. Des d'Arran defensen que l'electricitat ha de ser "un dret bàsic garantit" per a la mateixa classe treballadora.La nova factura de la llum segueix portant cua des de la seva instauració el passat mes de maig. Ahir mateix,, va anunciar quedemanaria a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que avanci l'hora vall nocturna de la tarifa de la llum a les 22 hores de dilluns a divendres i no pas a la mitjanit, com ho fa ara.Perquè s'apliqui un preu mitjà cal concentrar el consum elèctric en les hores plana. Per exemple, des de la imposició de la nova factura, posar una rentadora a les set de la tarda és més car que fer-ho a les deu de la nit.