Més del 40% de catalans han rebut almenys una dosi de la vacuna

CONTAGIS 691.837 (+621) INGRESSATS 547 (-39) UCI 193 (-4) DEFUNCIONS 22.214 (+1) Rt 0,90 (=) REBROT EPG 88 (+1) VACUNACIÓ DOSI 1 3.171.298 (+48.984) DOSI 2 1.785.067 (+49.662) Actualització: 10/06/2021

3.171.298 catalans han rebut ja. En percentatge, suposa un 40,5% de tota la població. En una jornada en la qual s'han administratels habitants de Catalunya amb la pauta completa és de 1.905.976 (24,3%).El Departament de Salut ha declaratconfirmats per PCR o test d'antígens (621 sumant els serològics) en les darreres 24 hores i. Això eleva el total de casos en tota la pandèmia a 691.837 i les defuncions a 22.214, segons el darrer balanç de la conselleria.A més, hi ha quatre crítics menys a les UCI i el total és de 193.ho fan en 35, fins als 547. Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, es manté a 0,90, mentre que el risc de rebrot baixa un punt, fins a 88. Li es manté per sota de 100, passant de 99,44 a 98,92. El 3,32% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

