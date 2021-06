TV3 torna a apostar per l'Olla de Núria

En directe per TV3

Un recorregut exigent, per sobre els 2.700 metres

L'atleta de The Elements, Sheila AVilés, que va guanyar la III Olla Vertical al Puigmal. Foto: Josep Maria Montaner.

, que se celebrarà el proper cap de setmana, del 12 i 13 de juny, a ladonarà el tret de sortida a les Golden Trail World Series amb un cartell de corredors de luxe. Gairebé un centenar d’atletes de renom internacional en el món del trail running han confirmat la seva presència a una cursa que arriba a la catorzena edició. L'any passat no es va poder disputar a causa de la pandèmia. Entre els corredors que estaran a la línia de sortida ubicada al santuari de Núria cal destacar els noms del doble campió de l'Olla (2016 i 2017),(La Sportiva Team), el seu company d'equipo el potent equip Salomon amb(rècord de Zegama-Aizkorri), el suís(guanyador Zegama 2018), el francès, l’italiào el polonèsEn l'apartat femení destaquen la britànica(Adidas Terrex), l’americana(Nike), la francesa(Hoka One One) o les suïsses de Salomon(rècord de Dolomyths Run) i(rècord dones de Pikes Peak Marathon i Sierre Zinal), entre d’altres corredores de talla internacional. La catalana, campiona d’Espanya 2021, defensarà el pòdium aconseguit el 2019.La cursa també serà la seu delSerà la segona vegada que l’Olla acull aquests campionats, després que l’any 2009 fos l’escenari d’aquesta prova amb victòries finals deTots dos encara conserven el rècord de la prova amb 2:14:56 (edició 2009) i 2:36 (edició 2011).L’Olla de Núria tornarà a ser retransmesa en directe perdesprés de l’exitosa experiència del 2019. Televisió de Catalunya desplegarà un ampli equip per fer arribar als telespectadors la màgia d'una cursa de muntanya emblemàtica.Ara fa dos anys la retransmissió va tenir, arribant a la xifra dels 120.000 en la seva punta màxima amb un 22% del share.La cursa, organitzada per, arrencarà el diumenge 13 de juny a les 9 del matí i tornarà a omplir de corredors la Vall de Núria després de la cancel·lació de l’edició de l’any passat arran de la pandèmia. Tots els inscrits a l’Olla gaudiran de nou dels 21,5 quilòmetres d'un recorregut que no trepitja ni un sol metre d’asfalt, amb més del 70% del traçat per sobre dels 2.700 metres i un desnivell positiu de 1.940 metres.Un recorregut que comença amb l’ascens al(primer control de pas), per acabar baixant des del Pic del Segre, tot passant pel Coll de Finestrelles (segon control de pas). A continuació es fa l’ascens al Pic de Finestrelles i seguint el coll i Pic d’Eina. Després de superar el pic de Noufonts hi ha els següent control de pas al Coll de Noufonts. Finalment hi ha la pujada al Coll de Noucreus, acabant pel Puig de Font Negre (darrer control de pas) i el Pic de l'Àliga, abans d'arribar a la línia de meta a l'esplanada delTambé hi haurà amb una nova edició de l’el dissabte al matí, amb sortida al santuari i arribada al Puigmal. El diumenge al matí, després de la sortida de l, tindrà lloc la 8a edició de l’El codirector,ha dit que aquest any esperen “amb més il·lusió que mai la celebració de l’Olla per tot el que hem viscut els darrers mesos“. “Aquesta edició tindrà un gran nivell i esperem que tots els corredors gaudeixin d'una cursa de muntanya autèntica”, ha assenyalat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor