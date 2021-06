El govern espanyol proposarà avançar a les 22 h l'hora vall de consum elèctric

Este Gobierno tiene que estar en permanente estado de escucha a la ciudadanía y ser empático con las familias a las que les cuesta pagar la luz.



Pensamos que sería buena idea adelantar la hora valle a las 22h de lunes a viernes como propone FACUA y se lo solicitaremos a la CNMC. — Ione Belarra (@ionebelarra) June 9, 2021

de dilluns a divendres, tal com ha suggerit l'associació de consumidors Facua, per tal d'abaratir la factura de la llum. El canvi suposaria avançar dues hores l'inici de les hores vall, que amb el canvi de tarifa comença a la mitjanit i s'allarga fins a les vuit del matí en dies laborables.En un missatge a Twitter,ha subratllat que l'executiu "ha d'estar escoltant a la ciutadania i ser empàtic amb les famílies a qui els costa pagar la llum". "Pensem que seria una bona idea avançar l'hora vall [...] i ho sol·licitarem a la CNMC", ha afegit.De fet, Facua va avisar la setmana passada que desplaçaren hores vall és "impossible" per a molts consumidors, tot assegurant que el rebut de la llum s'ha disparat un 42% en termes interanuals des de l'entrada en vigor de la nova factura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor