Picabaralla a Twitter entre Paluzie i Carracelas

Em truquen de l'@assemblea per saber per què no he abonat la quota aquest any (em vaig donar de baixa fa temps) i no només em parlen directament en castellà, sinó que durant el primer minut jo responia en català i em seguien parlant en castellà. Quina broma és aquesta, @epaluzie? — Pilar Carracelas 🐐 (@pilarcarracelas) June 9, 2021

Tema resolt, identificat l'error d'una voluntària, que no es repetirà. Gràcies @pilarcarracelas per avisar-nos, aprofito per recomanar-te que personalitzis la teva bústia de veu, que ara la tens en castellà. — Elisenda Paluzie (@epaluzie) June 9, 2021

Twitter és una xarxa molt adequada per a difondre notícies o posicionaments i a vegades fins i tot s'hi pot debatre i contrastar idees o fa algun servei.Carracelas va explicar que feia mesos que s'havia donat de baixa de l'entitat "en desacord amb la línia estratègica" i que just ahir li van trucar per intentar que s'ho repensés. Però, ai las!, la van atendre en castellà. En va demanar explicacions, amb menció, a la presidenta de l'entitat, que es va mostrar contrariada i va indicar que esbrinaria què podia haver passat perquè l'entitat no usés el català en la seva comunicació amb els socis. Carracelas tenia raó i tot plegat havia estat, segons Paluzie, "l', que no es repetirà".No es va estar, però, d'enviar un dard a la periodista: "Gràcies @pilarcarracelas per avisar-nos, aprofito per recomanar-te que personalitzis la teva bústia de veu, que ara la tens en castellà", va dir-li. L'afectada no ho va entomar gens bé ("tapeu les vostres merdes amb parides") i després d'una discussió va acabar afirmant que denunciaria Paluzie als jutjats per "com és l'idioma d'un contestador".

