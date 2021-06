La Fiscalia demana 4 anys de presó a un informàtic de Mediapro per espiar Jaume Roures

La Fiscalia demanaper a l'exresponsable d'informàtica i sistemes de Mediapro, Robert C.B., i el directiu de Bonus Sports Marketing (BSM), Joan Carles R.F., per haver espiat, propietari de la productora audiovisual. El ministeri públic els atribueix un delicte continuat de descobriment de secrets d'empresa.L'acusació particular de Roures demana la mateixa multa, però cinc anys de presó per a l'informàtic, ique destinaria al Casal d'Infants del Raval. La denúncia es va dirigir també contra l'expresident del Barça Sandro Rosell, fundador de BSM i que finalment va ser exculpat.Robert C. va entrar a treballar a Mediapro el 2001 i va ser acomiadat el 2011 per aquests fets. Amb la seva esposa, administrava una empresa informàtica que, alhora, facturava serveis professionals al FC Barcelona i a BSM. Quan va ser acomiadat de Mediapro va ser contractat com a director d'informàtica i tecnologia del Barça,L'altre acusat va ser el gerent de Mediapro del 2000 al 2006 i després va passar a dirigir BSM, competència de Mediapro. També va dirigir l'àrea de seccions esportives del Barça.Segons l'escrit de la fiscalia avançat per El Periódico i el de l'acusació particular, als quals ha tingut accés l'ACN, almenys entre el 10 de juliol del 2009 i el 13 de juliol del 2011, Robert C., "actuant a petició i de comú acord" amb Joan Carles R.,i sense consentiment, al correu electrònic professional de Roures i va copiar els missatges que l'executiu de Mediapro enviava o rebia d'entitats i persones "relacionades amb el seu àmbit professional". Aquests correus anaven a parar, segons les acusacions,, a qui li interessaven les comunicacions sobre l'activitat de Mediapro perquè la seva empresa es dedicava, almenys en part, al mateix sector de màrqueting esportiu.es referien a treballs publicitaris, a aspectes relacionats amb el negoci televisiu de Gol TV, treballs publicitaris, als tractes del grup amb entitats financeres, a litigis amb Sogecable i Audiovisual Sport sobre els drets de la Lliga espanyola, al concurs de creditors de Mediapro i a assumptes vinculats a contractes de drets audiovisuals com els del Barça. Segons els pèrits, s'han trobat almenys 118 correus interceptats ambde Roures com àpats amb amics, assistència a lliuraments de premis, converses privades amb els seus socis o comunicacions personals amb terceres persones.

