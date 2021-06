Europa alerta de la tendència racista de la policia espanyola d'aturar els gitanos

Racisme

Impacte Covid-19

Drets dels nens

Així ho revela l'últim informe publicat per l(FRA, per les seves sigles en anglès).En una entrevista amb l'ACN, la portaveu del FRA,, alerta de la tendència racista de la policia espanyola a aturar els gitanos pel carrer. L'organisme reclama a Espanya i els estats membres de la UE que criminalitzin "clarament" el discurs d'odi i el racisme.El FRA també veu com una assignatura pendent per a la UE el respecte dels. Constata que hi ha persones que continuen morint al mar, que hi ha devolucions en calent i amuntegament als centres de recepció. Pel que fa a la situació a Ceuta, Romain diu que el FRA és "conscient" del que està passant actualment. "És clar que cal respectar la legislació internacional en matèria de drets humans i en matèria de migracions, a més de protegir els drets fonamentals d'aquests migrants", afirma.El FRA assenyala que entre el 2015 i el 2019 els europeus consideravenEn canvi, amb la pandèmia ho ha deixat de ser, si bé continua sent un afer important. L'informe assegura que durant el 2020 han continuat les denúncies per retorns il·legals.Romain subratlla que tots els estats membre de la Unió Europea haurien d'implementar el pla d'acció presentat ara per la UE i també transposar plenament, que clarament estipulava criminalitzar els delictes i els discursos d'odi racistes.L'informe del FRA admet que la mort deals Estats Units ha desencadenat una major crítica sobre el racisme entre la policia.Com ja havia avançat fa mesos, el FRA constata que laha tingut "un impacte profund" en els drets fonamentals dels europeus. L'informe publicat recalca que la pandèmia ha alimentat la "discriminació, els crims i discursos de l'odi cap a les minories, especialment contra les persones migrants i els gitanos".En aquest sentit, l'agència reclama als governs europeus que redoblin esforços per lluitar contra el racisme amb plans concrets, penalitzar elsi acabar amb la tendència de la policia a detenirEl FRA també destaca el patiment dels nens durant l'any de la pandèmia, particularment dels entorns més pobres. Alerta ques'ha incrementat en aquest últim any i demana a la UE que engegui iniciatives per protegir els menors.

