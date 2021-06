La primera tinent d’alcalde de Tremp, Anna Ritz, abandona l'ajuntament

La primera tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Fires i Salut de l’ Ajuntament de Tremp , Anna Ritz (Junts per Tremp) ha presentat aquest dimecres la seva dimissió. Segons ha pogut confirmarde fonts del mateix partit, Ritz ha al·legat “motius personals” per justificar la seva renúncia a l’acta de regidora, que no es farà efectiva fins el 2 d’agost, data del proper ple ordinari. Anna Ritz va encapçalar la llista de Junts per Tremp a les últimes eleccions municipals i era la portaveu del grup municipal.En una carta adreçada a l’alcaldessa i a la resta de regidors de la corporació municipal, a la qual ha tingut accés aquest diari, Ritz ha anunciat que el seu substitut serà Josep Maria Puigarnau, president comarcal de Junts i número 4 de la llista a les eleccions municipals. Per Ritz, la incorporació de Puigarnau a l’equip de govern el farà “fort i sòlid” i possibilitarà que “es duguin a terme els projectes”, tant els iniciats com els que hagin de venir de nous.A la mateixa missiva, Ritz es mostra “convençuda de la decisió presa” i “satisfeta de la feina feta”. Així mateix, afegeix que finalitza “una etapa de servei públic a la ciutat, que no ha de ser una opció de vida, sinó una etapa de la mateixa”.Anna Ritz és la segona regidora que deixa l’acta aquesta legislatura, després de la renúncia de Laura Soriano (ERC), el passat mes de febrer , també per “motius personals”. La renúncia a l’acta de regidora d’Anna Ritz també comporta que deixi de ser consellera al Consell Comarcal del Pallars Jussà , ja que per ser-ho és necessari tenir acta de regidor municipal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor